Бывшего премьер-министра Казахстана приговорили к 18 годам лишения свободы по обвинению в попытке насильственного захвата власти в ходе беспорядков начала 2022 года

Бывшего премьер-министра Казахстана Карима Масимова приговорили к 18 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Об этом говорится на сайте суда Астаны.
«Путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание — 18 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе», — заявили в пресс-службе суда.
Масимов обвиняется в госизмене, попытке насильственного захвата власти и превышении должностных полномочий в связи с беспорядками в начале 2022 года. Также к ответственности были привлечены его заместители. Они получили от трех до 16 лет лишения свободы.
Суд проходил в закрытом режиме. Приговор пока не вступил в силу, уточнили в пресс-службе.
Масимов дважды занимал пост премьер-министра Казахстана, а с 2016 по 2022 годы руководил Комитетом национальной безопасности республики.
Он был задержан 8 января 2022 года в ходе протестов в стране, которые вспыхнули в начале месяца на фоне роста цен на сжиженный природный газ. В ночь с 4 на 5 января произошли масштабные столкновения граждан с силовиками в Алматы. После них правительство Казахстана ушло в отставку, а президент ввел чрезвычайное положение в нескольких регионах страны.
5 января Токаев обратился к лидерам стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой «оказать помощь Казахстану в преодолении террористической угрозы». ОДКБ сообщила, что направила миротворческий контингент в Казахстан, от России туда вошли подразделения ВДВ. 13 января после завершения миссии страны начали вывод войск, через два дня военные покинули Казахстан.
18 ноября того же года стартовало судебное разбирательство по делу экс-главы КНБ Масимова и его заместителей.