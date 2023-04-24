Бывшего премьер-министра Казахстана приговорили к 18 годам лишения свободы по обвинению в попытке насильственного захвата власти в ходе беспорядков начала 2022 года

Бывшего премьер-министра Казахстана Карима Масимова приговорили к 18 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Об этом говорится на сайте суда Астаны.

«Путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание — 18 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе», — заявили в пресс-службе суда.

Масимов обвиняется в госизмене, попытке насильственного захвата власти и превышении должностных полномочий в связи с беспорядками в начале 2022 года. Также к ответственности были привлечены его заместители. Они получили от трех до 16 лет лишения свободы.

Суд проходил в закрытом режиме. Приговор пока не вступил в силу, уточнили в пресс-службе.