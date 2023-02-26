«Союз МС-23» пристыковался к МКС, чтобы вернуть на Землю экипаж поврежденного корабля

Беспилотный корабль «Союз МС-23» пристыковался к Международной космической станции (МКС), чтобы заменить поврежденный метеороидом в декабре «Союз МС-22». Об этом сообщает «Роскосмос».

«Союз МС-23» пристыковался в автоматическом режиме к российскому малому исследовательскому модулю «Поиск» в 03:58 (по Москве).

«В сентябре 2023 года "Союз МС-23" должен обеспечить штатное возвращение на Землю экипажа в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта NASA Франциско Рубио, а также их срочный спуск в случае экстренной ситуации», — говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что беспилотный корабль доставил на МКС 429 кг грузов для экипажа 68-й длительной экспедиции. Среди грузов — средства медицинского контроля и обследования, уборки станции и контроля чистоты атмосферы, обеспечения газового состава, водообеспечения и оборудование для научных экспериментов «Взаимодействие-2», «Матрешка-Р», «Кардиовектор», «МСК-2», «Каскад», «Фаген» и «Пробиовит».

«Союз МС-22» получил повреждения из-за столкновения с метеоритом 15 декабря 2022 года. У корабля произошла разгерметизация системы терморегулирования.