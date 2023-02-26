Главный приз Берлинского кинофестиваля получил документальный фильм о психиатрической клинике «На Адаманте»

Объявлены победители 73-го Берлинского кинофестиваля. Главную награду получил документальный фильм французского режиссера Николя Филибера «На Адаманте», рассказывающий о клинике для людей с психическими расстройствами, которая находится в плавучем здании в Париже.

Приз Большого жюри «Серебряный медведь» получил фильм «Красное небо» (реж. Кристиан Петцольд), а приз жюри ушел португальскому фильму «Плохая жизнь» режиссера Жоау Канижу.

«Серебряного медведя» за лучшую режиссуру вручили Филиппу Гаррелю, снявшему драму «Большая колесница». За лучший сценарий награда досталась Ангеле Шанелек за фильм «Музыка».

За лучшую актерскую игру приз получила 9-летняя София Отеро, сыгравшая главную роль в фильме «20 тысяч разновидностей пчел» (реж. Эстибалис Урресола Солагурен). «Серебряный медведь» за лучшую роль второго плана вручили Теэ Эре за фильм «До конца ночи» режиссера Кристофа Хохойслера.

Ранее американский режиссер Стивен Спилберг получил почетного «Золотого медведя» Берлинале за вклад в развитие кинематографа.

Президентом жюри в этом году стала американская актриса Кристен Стюарт.