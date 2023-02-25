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Владимир блокирует YouTube, Год войны, Байден в Киеве

«Ужасные новости» с Кириллом Мартыновым

24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Украине. Спустя год по всеми миру проходят акции в поддержку Украины, а в России свозят бюджетников на провластный митинг в Лужниках.

На этом же концерте выступила девочка из Мариуполя Аня Науменко. Она поблагодарила за спасение из уничтоженного города. «Важные истории» выяснили, что мать девочки была убита в результате обстрела 10 месяцев назад.

Президент США Джо Байден приехал в Киев. Он объявил о новом пакете военной помощи Украине на $500 миллионов.

Владимир Путин обратился к Федеральному Собранию и объявил о приостановке участия в договоре СНВ-III. Это может означать новую ядерную гонку.

Каждую субботу Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европа», комментирует новости, которые случились в России и мире за прошедшую неделю.

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Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
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