Владимир блокирует YouTube, Год войны, Байден в Киеве

24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Украине. Спустя год по всеми миру проходят акции в поддержку Украины, а в России свозят бюджетников на провластный митинг в Лужниках.
На этом же концерте выступила девочка из Мариуполя Аня Науменко. Она поблагодарила за спасение из уничтоженного города. «Важные истории» выяснили, что мать девочки была убита в результате обстрела 10 месяцев назад.
Президент США Джо Байден приехал в Киев. Он объявил о новом пакете военной помощи Украине на $500 миллионов.
Владимир Путин обратился к Федеральному Собранию и объявил о приостановке участия в договоре СНВ-III. Это может означать новую ядерную гонку.
Каждую субботу Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европа», комментирует новости, которые случились в России и мире за прошедшую неделю.
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