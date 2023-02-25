В Петербурге арестовали Тиграна Хачикяна, выстрелившего в сотрудника ОМОН 24 февраля

Куйбышевский районный суд Петербурга на два месяца арестовал 50-летнего Тиграна Хачикяна, который день назад выстрелил в сотрудника ОМОН из обреза у метро «Гостиный двор». Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Мужчину заключили под стражу до 23 апреля. На его лице видны синяки и ссадины. Следствие утверждает, что Хачикян «был остановлен подсечкой и упал, получив синяки».
По данным обвинения, обвиняемый «разделяет взгляды экстремистской группы „Артподготовка“» и «может быть причастен к иным преступлениям против государственной власти». Хачикян частично признал свою вину.
Следствие утверждает, что Хачикян дважды выстрелил в сотрудника ОМОН. Состояние потерпевшего росгвардейца оценивается как тяжелое.
Против обвиняемого возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК). По ней мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
«Фонтанка» утверждает, что нападавший стрелял картечью из обреза и ранил силовика в живот. В пресс-службе Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ рассказали изданию, что подозреваемый открыл огонь, когда сотрудник пытался его задержать.
Кроме того, у предполагаемого нападавшего при себе нашли два коктейля Молотова и музыкальную колонку, пишет «Фонтанка».
Телеграм-канал 112 опубликовал запись допроса подозреваемого. «Взял два своих оружия, 16 и 12 калибр, двустволки, патроны к ним и колонку с песней «Вставай, страна огромная», и два коктейля Молотова», — говорит на нем задержанный. Утверждается, что его зовут Тигран Хачикян.