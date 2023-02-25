В Петербурге арестовали Тиграна Хачикяна, выстрелившего в сотрудника ОМОН 24 февраля

Куйбышевский районный суд Петербурга на два месяца арестовал 50-летнего Тиграна Хачикяна, который день назад выстрелил в сотрудника ОМОН из обреза у метро «Гостиный двор». Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Мужчину заключили под стражу до 23 апреля. На его лице видны синяки и ссадины. Следствие утверждает, что Хачикян «был остановлен подсечкой и упал, получив синяки». По данным обвинения, обвиняемый «разделяет взгляды экстремистской группы „Артподготовка“» и «может быть причастен к иным преступлениям против государственной власти». Хачикян частично признал свою вину.

Следствие утверждает, что Хачикян дважды выстрелил в сотрудника ОМОН. Состояние потерпевшего росгвардейца оценивается как тяжелое. Против обвиняемого возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК). По ней мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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