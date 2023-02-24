WSJ: Франция, Британия и Германия рассматривают возможность создать пакт между НАТО и Украиной как стимул начать переговоры с Россией

Лидеры Германии, Франции и Великобритании рассматривают возможность создания более тесных связей между Североатлантическим альянсом (НАТО) и Украиной как способ побудить Киев начать мирные переговоры с Москвой даже в том случае, если часть украинской территории все еще будет оккупирована. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей правительств трех стран.

По словам собеседников издания, подобная позиция была озвучена президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем в ходе встречи в Елисейском дворце.

Данный пакт может быть оформлен в рамках соглашения о сотрудничестве, но при этом не предполагать вступления Украины в Альянс.



На прошлой неделе британский премьер-министр Риши Сунак предложил принять обновленный устав НАТО, который бы гарантировал Украине защиту от будущей российской агрессии.

Должностные лица из всех трех стран в разговоре с WSJ заявили, что любое решение о том, когда и на каких условиях начнутся мирные переговоры, полностью зависит от Украины. При этом среди политиков Германии, Франции и Великобритании нарастают сомнения в отношении того, получится ли у Украины вернуть себе все оккупированные территории.

«Мы постоянно повторяем, что Россия не должна победить, но что это значит? Если война будет продолжаться достаточно долго с такой интенсивностью, потери Украины станут невыносимыми. И никто не верит, что Украине удастся вернуть Крым», — сказал высокопоставленный французский чиновник.