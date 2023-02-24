В Петербурге мужчина выстрелил в сотрудника ОМОН. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан

Сотрудники управления МВД по городу Санкт-Петербург задержали мужчину 1972 года рождения, который, как утверждают в СК, выстрелил сегодня в сотрудника ОМОН. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета.

«По данным следствия, утром 24 февраля 2023 года в центре Санкт-Петербурга вблизи входа в метро на станцию "Гостиный двор" мужчина выстрелил в сотрудника ОМОНа», — утверждается в публикации.