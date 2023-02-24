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В Петербурге мужчина выстрелил в сотрудника ОМОН. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан

Сотрудники управления МВД по городу Санкт-Петербург задержали мужчину 1972 года рождения, который, как утверждают в СК, выстрелил сегодня в сотрудника ОМОН. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета.

«По данным следствия, утром 24 февраля 2023 года в центре Санкт-Петербурга вблизи входа в метро на станцию "Гостиный двор" мужчина выстрелил в сотрудника ОМОНа», — утверждается в публикации.

Пострадавшего силовика госпитализировали, Главное следственное управление СК по Петербургу возбудило уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ).

«Фонтанка» утверждает, что нападавший стрелял картечью из обреза и ранил силовика в живот. В пресс-службе Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ рассказали изданию, что подозреваемый открыл огонь, когда сотрудник пытался его задержать.

Кроме того, у предполагаемого нападавшего при себе нашли два коктейля Молотова и музыкальную колонку, пишет «Фонтанка».

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