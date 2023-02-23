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К украинцу, о котором почти год ничего не было известно после задержания в РФ «за противодействие СВО», не пустили адвоката в колонию

К гражданину Украины Ивану Гончару, которого задержали на территории России 10 месяцев назад «за противодействие специальной военной операции» и о котором все это время не было никакой информации, не пускают адвоката.

Правозащитники выяснили, что он, скорее всего, находится в исправительной колонии №12 ГУФСИН России по Ростовской области, рассказала «Новой газете Европа» юрист и основательница Every Human Being Полина Мурыгина.

Иван Гончар. Фото предоставлено семьей Ивана

Иван Гончар. Фото предоставлено семьей Ивана

Как рассказал адвокат Олег Иванкович, его сначала попросили подождать, чтобы уточнить, содержится ли Гончар в ИК-12. После этого к пункту пропуска прибыл майор ФСИН и попросил его пройти в помещение КПП, где уже находились другой сотрудник колонии и человек в военной форме одежды, рассказывает защитник.

У Иванковича уточнили анкетные данные и спросили, откуда ему стало известно, что Гончар находится именно в этой колонии.

«Он [сотрудник ФСИН] предложил дать объяснение по этому поводу, от чего я отказался и сообщил, что о возможном нахождении Ивана в ИК-12 мне стало известно от его близких. Из характера общения и сложившейся обстановки мне стало совершенно ясно, что возможность встретиться с Иваном мне не предоставят, в связи с чем я был вынужден покинуть территорию указанной исправительной колонии», — добавил Иванкович.

«Недопуск адвоката на территорию колонии — грубое нарушение его права на защиту.

Сейчас мы крайне обеспокоены состоянием здоровья Ивана и нуждаемся в любой информации о нем и условиях, в которых его содержат», — добавила юрист Мурыгина.

«Новая газета Европа» рассказывала историю Гончара — жителя Мариуполя, бежавшего от войны. Он был задержан в начале апреля во время пересечения российско-украинской границы и с тех пор не выходил на связь. Впоследствии выяснилось, что его задержали «за противодействие СВО», однако его процессуальный статус не был ясен.

«По факту, Иван гражданский заложник: он не служил в армии и является гражданским лицом, которого задержали без законных оснований», — добавила Мурыгина.

Какой у него статус — «пленный», «задержанный по уголовному или административному делу», «военный» или «гражданский» — не ясно до сих пор. О задержанном уже почти год нет никакой информации.

Юрист отмечала, что Гончар — гражданский, а не военнопленный, и Конвенция о военнопленных на него не распространяется. Как рассказывали в «Агоре», по разным оценкам, в изоляции находятся несколько тысяч пленных граждан Украины, местонахождение большинства из них неизвестно.

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