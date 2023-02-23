К украинцу, о котором почти год ничего не было известно после задержания в РФ «за противодействие СВО», не пустили адвоката в колонию

К гражданину Украины Ивану Гончару, которого задержали на территории России 10 месяцев назад «за противодействие специальной военной операции» и о котором все это время не было никакой информации, не пускают адвоката. Правозащитники выяснили, что он, скорее всего, находится в исправительной колонии №12 ГУФСИН России по Ростовской области, рассказала «Новой газете Европа» юрист и основательница Every Human Being Полина Мурыгина.

Иван Гончар. Фото предоставлено семьей Ивана

Как рассказал адвокат Олег Иванкович, его сначала попросили подождать, чтобы уточнить, содержится ли Гончар в ИК-12. После этого к пункту пропуска прибыл майор ФСИН и попросил его пройти в помещение КПП, где уже находились другой сотрудник колонии и человек в военной форме одежды, рассказывает защитник. У Иванковича уточнили анкетные данные и спросили, откуда ему стало известно, что Гончар находится именно в этой колонии. «Он [сотрудник ФСИН] предложил дать объяснение по этому поводу, от чего я отказался и сообщил, что о возможном нахождении Ивана в ИК-12 мне стало известно от его близких. Из характера общения и сложившейся обстановки мне стало совершенно ясно, что возможность встретиться с Иваном мне не предоставят, в связи с чем я был вынужден покинуть территорию указанной исправительной колонии», — добавил Иванкович.

«Недопуск адвоката на территорию колонии — грубое нарушение его права на защиту.

Сейчас мы крайне обеспокоены состоянием здоровья Ивана и нуждаемся в любой информации о нем и условиях, в которых его содержат», — добавила юрист Мурыгина. «Новая газета Европа» рассказывала историю Гончара — жителя Мариуполя, бежавшего от войны. Он был задержан в начале апреля во время пересечения российско-украинской границы и с тех пор не выходил на связь. Впоследствии выяснилось, что его задержали «за противодействие СВО», однако его процессуальный статус не был ясен.

«По факту, Иван гражданский заложник: он не служил в армии и является гражданским лицом, которого задержали без законных оснований», — добавила Мурыгина.