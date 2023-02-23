Боец ближнего разбоя

Руслан Колесников. Фото предоставлено автором

Две недели назад Администрация Сосьвинского городского поселения сообщила о гибели 40-летнего Руслана Колесникова, воевавшего в Украине в составе ЧВК «Вагнер», признанной властями США транснациональной преступной группой. Колесников родился в поселке Пуксинка Гаринского района, но похоронили его, по просьбе родственников, рядом с отцом — на городском кладбище Сосьвы. — Отец у Руслана работал в ГУФСИНе, и я его знал, — рассказал местным журналистам Геннадий Макаров, глава Сосьвинского городского округа. — В просьбе родных мы не могли отказать. Захоронение будет проходить со всеми воинскими почестями. Данные погибшего бойца полностью совпадают с данными преступника, приговоренного в 2019 году к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Руслан Павлович Колесников, уроженец Харьковской области Украины, проживал на севере Свердловской области.

В 2004 году он в составе вооруженной группы совершил жестокое убийство в Краснотурьинске, после чего 15 лет скрывался от правосудия.

Задержать его удалось в марте 2019 года в Ханты-Мансийске. По данным областной прокуратуры, в октябре-ноябре 2004 года Колесников с подельниками договорились похитить оборудование для буровых работ с территории шахты «Северопесчанская» ОАО «Богословское рудоуправление». 5 ноября 2004 года они собрались в лесу возле шахты. Двое соучастников остались на разных участках дороги, ведущей к территории складов, чтобы в случае опасности предупредить подельников. После этого Колесников и еще двое мужчин перелезли через забор, ограждающий территорию складов, и подошли к контрольно-пропускному пункту, где находился сторож. Когда сторож вышел на улицу, услышав шум, грабители его избили, занесли в сторожку, где Колесников оборвал телефонный провод и связал раненного мужчину. Позже преступникам удалось взломать навесные замки на воротах центрального склада шахты, загнать туда грузовой автомобиль, на который они погрузили оборудование стоимостью свыше 1,3 млн. рублей.

Поддержать независимую журналистику

Кроме того, в конце 2004 года знакомый Колесникова узнал, во сколько и когда развозят пенсии жильцам дома по ул. Чкалова в пос. Рудничный города Краснотурьинска. Тогда Колесников с подельниками, с которыми до этого ограбил шахту, решил совершить разбойное нападение на доставщиков пенсии.

15 декабря 2004 года Колесников с другими соучастниками приехали к дому, где пенсионеры ожидали свои деньги. Один из подельников ждал в автомобиле, не глуша двигатель, другой — на въезде в поселок караулил, когда поедет машина с инспектором службы доставки пенсии и охранником. Колесников с еще одним преступником зашли в подъезд.