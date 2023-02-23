Банк Эстонии передал Украине 140 550 евро, вырученных от продажи коллекционных монет номиналом в 2 евро. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Монета с девушкой, защищающей птицу, и надписью «Слава Украине» впервые появилась в продаже летом прошлого года. Тогда ЦБ выставил 40 000 экземпляров по цене 18 евро. В августе Банк Эстонии передал Украине первую часть вырученных от продажи средств. Суммарно, вместе со вторым траншем, Украина получила уже 495 000 евро.

Всего Банк Эстонии планирует выпустить два миллиона таких монет. В ноябре 2022 года их ввели в более широкое обращение.

«Будучи единой валютой в наших кошельках, евро является одновременно практичным и важным символом. Важно, чтобы символика Украины, которая борется за свободу и европейские ценности, дошла до людей по всей Европе», — заявил глава Банка Эстонии Мадис Мюллер.

Дизайн монеты разработал украинка Дарья Титова, которая бежала от войны из Харькова и сейчас учится в Эстонской академии художеств. Над дизайном также работали другие студенты и профессора академии.