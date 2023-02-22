В Калужской области пообещали привлечь к ответственности депутата, который не встал во время исполнения гимна на заседании

Как сообщал районный информационный центр «Маяк», 20 февраля на заседании по итогам работы во время отчета главы администрации был включен гимн Российской Федерации. Все чиновники, кроме Лепендина, встали со своих мест.

Депутата районного собрания Малоярославецкого района Калужской области от КПРФ Александра Лепендина привлекут к ответственности за то, что он не встал во время исполнения гимна на заседании. Об этом ТАСС рассказал глава администрации района Вячеслав Парфенов.

«Очень извиняюсь, вчера тренировал ноги, не мог выстоять. Но во время минуты молчания не мог не почтить память погибших, поэтому собрал силы в кулак и выстоял со всеми положенное время», — извинился депутат в комментариях.

Глава администрации заявил, что не считает такую версию произошедшего правдоподобной.

«Он же пешком пришёл на собрание, смог прийти. Ну, если ноги болели — можно было бы на отчёт не идти. На мой взгляд, он демонстративно не встал, потому что в последнее время он правящую партию хает, власти хает. На минуту молчания в честь павших воинов СВО, у нас больше десяти погибших ребят, он встал, то есть он понимал, что это была бы дискредитация российских войск, попал бы под уголовную статью», — рассказал Парфенов изданию «Подъем».

Чиновник также заявил, что в ситуации будут разбираться сотрудники правоохранительных органов.

«Однозначно, он будет привлечен к ответственности, в полиции все это зарегистрировано, сейчас материалы готовятся к передаче в суд, мы это на тормозах спускать не будем», — сказал глава районной администрации информагентству ТАСС.

Он также добавил, что этот вопрос рассмотрит комиссия по этике.

Как отмечают СМИ, Лепендина могут оштрафовать по административной статье о нарушении порядка официального использования государственного символа (статья 17.10 КоАП).