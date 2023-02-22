В деоккупированной части Херсонской области с 23 по 25 февраля вводятся дополнительные меры безопасности из-за возможной эскалации

На деоккупированной территории Херсонской области с 23 по 25 февраля вводятся дополнительные меры безопасности в связи с возможной эскалацией военных действий. Об этом сообщает областная администрация.

В рамках этих мер коммунальные предприятия и учреждения по возможности переведут на дистанционную форму работы. Исключением станут объекты критической инфраструктуры.

Также будет ограничена выдача гуманитарной помощи и денежных выплат в почтовых отделениях. В эти дни правоохранители будут усиленно патрулировать места возможного скопления людей, а «пункты несокрушимости» будут работать круглосуточно.

О запуске проекта по развертыванию «пунктов несокрушимости» в ноябре прошлого года объявил президент Украины Владимир Зеленский. В таких пунктах украинцы могут погреться и зарядить телефон во время перебоев в подаче электричества и отопления.