Умер командир 1-го батальона полка «Азов» Олег Мудрак. Он провел четыре месяца в российском плену

Умер командир 1-го батальона полка «Азов» Олег Мудрак, который участвовал в обороне «Азовстали» в Мариуполе и несколько месяцев провел в российском плену. О смерти Мудрака сообщил его племянник Даниил.

Как пишет «Громадское», Мудрак воевал за Украину с 2014 года. После вторжения России он защищал Мариуполь и «Азовсталь», а в мае попал в российский плен, из которого был освобожден в сентябре в рамках масштабного обмена пленными.

В августе украинский писатель Станислав Асеев опубликовал фотографию Мудрака и написал, что так боец изменился за сто дней пребывания в российском плену.