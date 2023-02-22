Третий пациент в мире излечился от СПИДа

53-летний мужчина вылечился от СПИДа и полностью освободился от носительства вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) — об этом свидетельствуют наблюдения врачей за пациентом в течение десяти лет, опубликованные в журнале Nature Medicine.
Больному, который также страдал от лейкемии, помогло введение чужих стволовых клеток. Это уже третий подобный случай в мире.
Как пишет журнал Nature, в 2013 году в Дюссельдорфе команда врачей-исследователей во главе с Бьорном-Эриком Йенсеном удалила костный мозг пациента, больного СПИДом и лейкемией, и пересадила ему костный мозг от человека с определенной мутацией. Эта мутация приводит к тому, что белок CCR5, которым пользуется вирус, чтобы проникнуть внутрь клетки, не образуется на ее поверхности. В итоге клетки костного мозга, как и клетки крови, становятся устойчивыми к ВИЧ.
В течение пяти лет пациент продолжал получать антиретровирусную терапию — стандартный метод лечения СПИДа, который позволяет снизить концентрацию вируса в крови до таких значений, что он перестает детектироваться. Однако при прекращении приема препаратов вирус возвращается, так как в организме человека он сохраняется в устойчивых «резервуарах».
В случае с немецким пациентом ученые продолжали находить в его крови иммунные клетки, которые специфически реагировали на ВИЧ, что могло говорить о частичном сохранении резервуаров с вирусов в организме. Но когда эти иммунные клетки вводили мышам, в них вирус не размножался, что косвенно свидетельствовало о нефункциональности данных вирусов. Также у пациента обнаруживалась вирусная ДНК, но та никогда не реплицировалась. С 2018 года пациент прекратил принимать терапию, при этом оставался свободен от ВИЧ.
До этого только два человека в мире прошли подобную процедуру и успешно избавились от ВИЧ. Данный метод может применяться только к больным с лейкемией, поскольку процедура пересадки костного мозга достаточно рискованна: он может не прижиться.