Третий пациент в мире излечился от СПИДа

53-летний мужчина вылечился от СПИДа и полностью освободился от носительства вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) — об этом свидетельствуют наблюдения врачей за пациентом в течение десяти лет, опубликованные в журнале Nature Medicine.

Больному, который также страдал от лейкемии, помогло введение чужих стволовых клеток. Это уже третий подобный случай в мире.

Как пишет журнал Nature, в 2013 году в Дюссельдорфе команда врачей-исследователей во главе с Бьорном-Эриком Йенсеном удалила костный мозг пациента, больного СПИДом и лейкемией, и пересадила ему костный мозг от человека с определенной мутацией. Эта мутация приводит к тому, что белок CCR5, которым пользуется вирус, чтобы проникнуть внутрь клетки, не образуется на ее поверхности. В итоге клетки костного мозга, как и клетки крови, становятся устойчивыми к ВИЧ.