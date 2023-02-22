Суд в Краснодаре отправил в СИЗО полицейского, обвиняемого по делу о смерти задержанного

Краснодарский краевой суд заменил меру пресечения с домашнего ареста на СИЗО для полицейского Дмитрия Корчагина, обвиняемого по делу о смерти задержанного Ильи Афросина. Об этом сообщает «Команда против пыток» (КПП).

«В этой ситуации быть уверенным, что виновный понесет наказание, можно только при условии нахождения обвиняемого под стражей. Корчагин — действующий сотрудник полиции, ему известны свидетели, которые давали показания против него», — заявила юрист КПП Анна Коцарева.

В сентябре 2021 года против Корчагина возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК). Максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы.

Летом 2021 года Афросина задерживали дважды — 29 июня и 1 июля. После первого задержания он записал видео, на котором показал следы травм и ушибов.

1 июля, в день второго задержания, мужчина скончался. Его нашли лежащим на ступеньках одного из краснодарских магазинов. Он умер в машине скорой помощи. Юрист КПП Анна Коцарева тогда уточняла, что от отдела полиции, где был Афростин, до магазина идти около 20 минут. В качестве причины его смерти была указана травма селезенки без открытой раны в брюшную полость.