На газовом месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе произошел взрыв, погибли два человека

На месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе произошел взрыв газа, два человека погибли, один пострадал, сообщает СУ СК по региону. По данным источника «Интерфакса», взрыв случился на Северо-Русском месторождении НОВАТЭКа.

Как заявили следователи, ЧП произошло 21 февраля при проведении сварочных работ в цехе регенерации метанола. Погибшие рабочие были 1984 и 1993 годов рождения. Пострадавшего доставили санавиацией в Новоуренгойскую городскую больницу.