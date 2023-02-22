RU EN Новости Общество Что произошло за ночь 22 февраля. Коротко 05:48, 22 февраля 2023 Идет уже 364-й день войны России против Украины. Российские войска продолжают атаковать ВСУ северо-западнее Сватово, а также в районе Кременной, Бахмута и Авдеевки , пишет американский Институт изучения войны (ISW). Сообщается, что украинские силы также провели ограниченную контратаку возле Кременной.

, пишет американский Институт изучения войны (ISW). Сообщается, что украинские силы также провели ограниченную контратаку возле Кременной. Первое уголовное дело в России против военнослужащего ВСУ, обвиняемого в насильственном захвате власти и жестоком обращении с гражданскими, поступило в суд . По данным ТАСС, обвиняемому Антону Череднику также вменяется убийство и обучение в целях осуществления терроризма.

. По данным ТАСС, обвиняемому Антону Череднику также вменяется убийство и обучение в целях осуществления терроризма. Число погибших при пожаре в отеле в Москве выросло до семи человек . Пострадали 11 человек, из них трое детей. Девять человек госпитализировали, сообщает ТАСС.

. Пострадали 11 человек, из них трое детей. Девять человек госпитализировали, сообщает ТАСС. Мытищинской горсуд Московской области по просьбе родственников прекратил уголовное преследование Максима Марцинкевича (Тесак) , пишет «Коммерсант». Дело было закрыто по нереабилитирующим основаниям — в связи со смертью обвиняемого.

, пишет «Коммерсант». Дело было закрыто по нереабилитирующим основаниям — в связи со смертью обвиняемого. США готовятся ввести новые санкции в отношении 200 российских физических и юридических лиц, сообщает The Wall Street Journal.

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