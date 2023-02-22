Что произошло за ночь 22 февраля. Коротко

- Идет уже 364-й день войны России против Украины. Российские войска продолжают атаковать ВСУ северо-западнее Сватово, а также в районе Кременной, Бахмута и Авдеевки, пишет американский Институт изучения войны (ISW). Сообщается, что украинские силы также провели ограниченную контратаку возле Кременной.
- Первое уголовное дело в России против военнослужащего ВСУ, обвиняемого в насильственном захвате власти и жестоком обращении с гражданскими, поступило в суд. По данным ТАСС, обвиняемому Антону Череднику также вменяется убийство и обучение в целях осуществления терроризма.
- Число погибших при пожаре в отеле в Москве выросло до семи человек. Пострадали 11 человек, из них трое детей. Девять человек госпитализировали, сообщает ТАСС.
- Мытищинской горсуд Московской области по просьбе родственников прекратил уголовное преследование Максима Марцинкевича (Тесак), пишет «Коммерсант». Дело было закрыто по нереабилитирующим основаниям — в связи со смертью обвиняемого.
- США готовятся ввести новые санкции в отношении 200 российских физических и юридических лиц, сообщает The Wall Street Journal.
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