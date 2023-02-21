Что произошло за ночь 21 февраля. Коротко

Идет уже 363-й день войныРоссии против Украины. В течение суток российские войска нанесли 6 ракетных и 28 авиационных ударов по инфраструктуре Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, говорится в ежедневной сводке Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Первая партия боеприпасов для зенитных самоходных установокGepard будет направлена в Украину к июлю, заявил гендиректор немецкого машиностроительного концерна Rheinmetall AG Армин Паппергер. Он также добавил, что 20 боевых машин Marder будут готовы к поставке в Украину к концу марта.
Шесть человек погибли в результате вчерашних землетрясений на юге Турции.Еще 294 человека получили ранения, 18 из них в тяжелом состоянии. Первый толчок магнитудой 6,4 балла произошел в городе Хатай около восьми вечера по местному времени, второе землетрясение магнитудой 5,8 балла началось в центре города Самандаг через три минуты.
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Журналисты получили доступ к внутреннему документу российских властей под названием «Стратегические цели Российской Федерации в Беларуси», согласно которому Россия собирается к 2030 году получить полный контроль над соседней страной. В документе рассмотрено все, что связано с объединением стран, утверждают журналисты. Например, в нем говорится, что реформа Конституции, которую приняли в Беларуси в феврале 2022 года, должна быть завершена в соответствии с российскими интересами, а законы республики — «гармонизированы» с законами РФ.