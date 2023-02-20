Шесть военнослужащих погибли при пожаре в блиндаже в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Минобороны РФ подтвердило гибель шести солдат-срочников в Курской области. «В результате грубого нарушения требований безопасности военными ЗВО в Курской области произошел пожар в блиндаже», — сообщили в министерстве.

Собеседник агентства рассказал, что пожар произошел в блиндаже около села Уланок в Суджанском районе. По его данным, внутри находились семь человек. В результате пожара один военнослужащий получил ожоги, шестеро погибли.

Ранее Baza писала, что в этом регионе погибли шесть солдат срочной службы.

«Военнослужащие, расположившиеся в блиндаже, топили печь и неосмотрительно плеснули туда бензин. После этого раздался взрыв и вспыхнуло пламя, а на улицу удалось выбежать только двоим военным», — сообщил телеграм-канал.