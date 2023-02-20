logo
НовостиОбщество

Шесть военнослужащих погибли при пожаре в блиндаже в Курской области

Шесть военнослужащих погибли при пожаре в блиндаже в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

ОБНОВЛЕНО 15:07 (МСК)

Минобороны РФ подтвердило гибель шести солдат-срочников в Курской области. «В результате грубого нарушения требований безопасности военными ЗВО в Курской области произошел пожар в блиндаже», — сообщили в министерстве.

Собеседник агентства рассказал, что пожар произошел в блиндаже около села Уланок в Суджанском районе. По его данным, внутри находились семь человек. В результате пожара один военнослужащий получил ожоги, шестеро погибли.

Ранее Baza писала, что в этом регионе погибли шесть солдат срочной службы.

«Военнослужащие, расположившиеся в блиндаже, топили печь и неосмотрительно плеснули туда бензин. После этого раздался взрыв и вспыхнуло пламя, а на улицу удалось выбежать только двоим военным», — сообщил телеграм-канал.

Читайте также

Падший смертью храбрых

Как в России сочиняют истории о героизме военных: репортаж из деревни, где похоронен погибший в пьяной перестрелке артиллерист Обухов

shareprint
Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
Мы используем файлы cookie.
Политика конфиденциальности.
close

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров.

Поиск...
Стать другом
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon