Местные власти: в результате обстрела ВС РФ в Донецкой области погиб один человек, в Херсонской — двое

В селе Иванополье Донецкой области в результате обстрела российской армии погиб один человек, двое получили ранения. Об этом сообщил глава военной администрации области Павел Кириленко.

Фото: Павел Кириленко

Помимо Иванополья под удар попали города Торецк и Авдеевка и село Новый Комар, рассказал глава региона. В результате были уничтожены или повреждены жилые дома, школа, Пункт несокрушимости, автомобили, магазины, кафе и помещения промышленных предприятий, также сообщил Кириленко.

Фото: Павел Кириленко