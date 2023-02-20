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Местные власти: в результате обстрела ВС РФ в Донецкой области погиб один человек, в Херсонской — двое

В селе Иванополье Донецкой области в результате обстрела российской армии погиб один человек, двое получили ранения. Об этом сообщил глава военной администрации области Павел Кириленко.

Фото: Павел Кириленко

Фото: Павел Кириленко

Помимо Иванополья под удар попали города Торецк и Авдеевка и село Новый Комар, рассказал глава региона.

В результате были уничтожены или повреждены жилые дома, школа, Пункт несокрушимости, автомобили, магазины, кафе и помещения промышленных предприятий, также сообщил Кириленко.

Фото: Павел Кириленко

Фото: Павел Кириленко

«Вся Донецкая область находится под постоянными обстрелами. Берегите себя — эвакуируйтесь!», — напомнил он.

Российские войска также нанесли удар по поселку Антоновка в Херсонской области, рассказали в местной администрации.

«Когда рядом разорвался один из вражеских снарядов, местные жители, муж и жена, получили минно-взрывную травму. Пострадавшие погибли на месте», — говорится в сообщении.

Утверждается, что погибший мужчина работал в детской областной клинической больнице.

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