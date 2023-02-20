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ФСБ отчиталась о задержании более 30 человек по делу о хищении 2 млрд рублей из Пенсионного фонда

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России отчиталась о раскрытии ОПГ, похитившей более 2 млрд рублей из средств Пенсионного фонда РФ.

Как сообщает РИА Новости, по делу были задержаны 34 человека в Ингушетии, Северной Осетии и Москве, большинство из них — бывшие и действующие сотрудники Пенсионного фонда и «Почты России».

С 2019 по 2021 год фигуранты дела организовывали жителям Ингушетии без их ведома незаконные перерасчеты пенсий, после этого сотрудники фонда перечисляли деньги на счета «Почты России» и затем обналичивали их, утверждают в ФСБ. Сотрудники Пенсионного фонда, чтобы скрыть схему, полностью подделали все отчеты, из которых следовало, что все деньги достаются пенсионерам, рассказали в службе.

СК возбудил дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Как отчитались в ФСБ, всего силовики в рамках дела провели 54 обыска по местам жительства и работы членов ОПГ в Ингушетии, Северной Осетии и Москве. Все задержанные арестованы.

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