Адвокат Иван Павлов стал первым оштрафованным по новому закону об «иноагентах»

Фрунзенский суд Санкт-Петербурга назначил адвокату Ивану Павлову штраф в размере 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки «иноагента» в телеграм-канале (ст. 19.34 КоАП), передает правозащитник Павел Чиков со ссылкой на адвоката Александра Передрука.

Чиков отмечает, что это решение вынесено по первому делу, возбужденному по новому закону об «иноагентах».

В статью об административном правонарушении в конце прошлого года были внесены изменения в связи с вступлением в силу нового закона о контроле за деятельностью лиц, «находящихся под иностранным влиянием».

Павлов уже пятый раз привлекается к административной ответственности «за неисполнение обязанностей иноагента», напоминает Чиков.

Минюст внес Павлова в реестр СМИ, выполняющих функцию «иноагента», в ноябре 2021 года. На тот момент адвокат находился за пределами России — против него возбуждено дело в связи с «разглашением» информации по делу экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, приговоренного к 22 годам лишения свободы по делу о «госизмене».