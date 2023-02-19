Оккупационные власти: в результате обстрела Донецка один человек погиб, 11 получили ранения

В больнице скончалась женщина, которая получила ранения при обстреле Ворошиловского района Донецка. Об этом сообщил назначенный Россией мэр города Алексей Кулемзин.

В «штабе теробороны» самопровозглашенной ДНР также сообщии , что количество раненых в результате обстрела увеличилось до 11 человек.

«К сожалению, получившая ранение женщина 1938 года рождения скончалась в больнице. Царствие небесное!» — написал он.

Представительство «ДНР» в СЦКК (Совместный центр по контролю и координации вопросов, связанных с «военными преступлениями Украины») утверждает, что среди раненых есть двое несовершеннолетних — юноша 2004 года рождения и девочка 2014 года рождения.

Сообщается, что повреждения от обстрелов были зафиксированы по 29 адресам. В том числе пострадали детский сад, школа, спорткомплекс, несколько корпусов Донецкого национального университета, библиотека, административные здания, торговые центры и жилые дома.