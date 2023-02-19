Московская полиция собирается закупить 111 «походных бронепанелей» с молитвами и изображениями святых

Хозяйственное управление МВД в Москве планирует купить 111 «походных бронепанелей» с молитвами и изображениями святых. Карточка с данными о заказе размещена на сайте ЕИС Закупки.

Согласно заявке, МВД немерено закупить по 37 «бронепанелей» с изображениями Архангела Михаила, Георгия Победоносца и иконы Казанской Божьей Матери. Кроме святых на «бронепанели» должны присутствовать тексты молитв.

Как пишет «Полигон.Медиа», речь в заявке может идти о боковых или дополнительных пластинах для бронежилетов.

На данный момент поставщик и общая сумма контракта неизвестны. Срок проведения котировочной сессиин назначен на февраль-март 2023 года.