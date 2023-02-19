Денис Чужой едет в США, ChatGPT пишет стендап, юмор во время войны

Мир катится в ад, а мы не знаем, как воспринимать происходящее. В подкасте «Последний выпуск» комик Кирилл Сиэтлов и журналист «Новой газеты Европа» Никита Кондратьев будут вместе с гостем обсуждать творящееся вокруг безумие. Каждый выпуск может стать последним.

В Россию возвращается Сталинград, Курск отменяет Инстасамку, нейросеть чат GPT пишет дипломы и становится ментором и коучем, а военных из Северной Кореи отправляют в «ЛДНР».

Первый гость подкаста «Последний выпуск» — комик Денис Чужой. Вместе мы попытались обсудить, как изменилась комедия на фоне войны, как продолжать шутить в эмиграции и не повторять шутки друг друга.