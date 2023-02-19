Более 80 адвокатов подписали петицию в поддержку Михаила Беньяша, лишенного статуса за посты в телеграм-канале

Как минимум 88 российских адвокатов подписали петицию в поддержку своего коллеги Михаила Беньяша, лишенного адвокатского статуса по требованию Минюста РФ.

«Мы знаем Михаила Беньяша как профессионального адвоката и борца за независимость российской адвокатуры. Михаил Беньяш всегда исправно исполнял свой профессиональный долг, каждый день бился за своих доверителей. Лишение адвоката статуса за высказывания, в которых он выражает несогласие с действующей позицией власти или органов адвокатского самоуправления, недопустимо. Согласно ст. 29 Конституции Российской Федерации, каждому гарантируется свобода мысли и слова», — говорится в обращении адвокатов.

Они потребовали прекратить преследование адвоката Беньяша и нарушение его профессиональных прав, а также «прекратить использование Кодекса профессиональной этики адвоката как репрессивного инструмента, направленного на борьбу с неугодными адвокатами».

Решение о лишении Беньяша адвокатского статуса 17 февраля принял Совет АП Краснодарского края. Формальным поводом стали два поста в телеграм-канале адвоката — о «несменяемости» президентов адвокатских палат и об «иноагентских» действиях Минюста.