В Беларуси квартиру Светланы и Сергея Тихановских выставили на торги как имущество «должника»

Трехкомнатную квартиру в Минске, принадлежащую осужденному на 18 лет тюрьмы Сергею Тихановскому и его жене Светлане, выставили на торги как имущество «должника». На это обратила внимание «Солидарность», изданию «Зеркало» подтвердили в Офисе Тихановской, что речь действительно об этой квартире.

На аукционе по продаже имущества «БелЮрОбеспечения» указано, что квартира выставлена на продажу по цене ниже рыночной за долги, в качестве «должника» значится Сергей Тихановский. В графе «обременения» указано, что «в квартире прописаны лица, в том числе несовершеннолетние».

Площадь квартиры — 66 кв. м, она продается вместе со встроенной кухней и шкафом-купе. Аукцион должен начаться 6 марта. Начальная цена лота 214 860,00 белорусских рублей ($85 000 или 6,3 млн рублей).