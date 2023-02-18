В Беларуси квартиру Светланы и Сергея Тихановских выставили на торги как имущество «должника»

Трехкомнатную квартиру в Минске, принадлежащую осужденному на 18 лет тюрьмы Сергею Тихановскому и его жене Светлане, выставили на торги как имущество «должника». На это обратила внимание «Солидарность», изданию «Зеркало» подтвердили в Офисе Тихановской, что речь действительно об этой квартире.
На аукционе по продаже имущества «БелЮрОбеспечения» указано, что квартира выставлена на продажу по цене ниже рыночной за долги, в качестве «должника» значится Сергей Тихановский. В графе «обременения» указано, что «в квартире прописаны лица, в том числе несовершеннолетние».
Площадь квартиры — 66 кв. м, она продается вместе со встроенной кухней и шкафом-купе. Аукцион должен начаться 6 марта. Начальная цена лота 214 860,00 белорусских рублей ($85 000 или 6,3 млн рублей).
Сайт «БелЮрОбеспечения»
В сентябре прошлого года Светлана Тихановская сообщала, что их с Сергеем квартиру в Минске арестовали. «В ней описали все — вплоть до акварельных красок детей, — чтобы продать и собрать денег в казну», — писала она в своем телеграм-канале.
В декабре 2021 года суд в Беларуси приговорил оппозиционера Сергея Тихановского к 18 годам колонии усиленного режима. Следствие утверждало, что Тихановский вместе со сторонниками занимался подготовкой и организацией массовых беспорядков в Беларуси в течение длительного времени. 14 февраля этого года в суде должно было начаться рассмотрение нового уголовного дела в отношении Тихановского — за «злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения».
Тихановский был задержан 29 мая 2020 года в Гродно во время пикета в поддержку выдвижения кандидатом в президенты своей супруги Светланы Тихановской. Сергей сам должен был регистрироваться в качестве кандидата в президенты, но не смог подать соответствующие документы, так как находился в СИЗО.
17 января этого года в Минске начался заочный процесс над Светланой Тихановской.