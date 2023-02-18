Умерла актриса и бывшая жена Высоцкого Людмила Абрамова

Актриса и сценаристка Людмила Абрамова, бывшая жена Владимира Высоцкого, умерла в возрасте 83 лет. Об этом ТАСС сообщил ее сын Аркадий Высоцкий.

«Людмила Владимировна Абрамова! Красавица ВГИКа и строго-настрого друг-жена Володи Высоцкого, мамаша Аркаши и Никиты, «толковый словарь» поэта, как никто другой на свете Люся наизусть отзывалась на каждый стих Володи», — написал актер Вениамин Смехов.

Людмила Абрамова родилась в 1939 году. Она поступила во ВГИК и училась там на одном курсе с режиссерами Андреем Смирновым и Андреем Кончаловским.

В 1961 году на съемках фильма «713-й просит посадку» Абрамова познакомилась с певцом и актером Владимиром Высоцким. Через несколько лет они поженились и прожили в браке вплоть до 1970 года.

Актриса также снялась в картинах «Восточный коридор», «Не жить мне без тебя, Юсте» и «Красный чернозём». В 1984 году по ее сценарию режиссер Игорь Апасян снял фильм «Пока не выпал снег».

В Москве Абрамова помогала с созданием и работой Центра-музея Владимира Высоцкого.