«Шиш вам, а не ярмарка меда в Лужниках»: Дмитрий Нагиев отказался вести премию «Муз-ТВ» в этом году

«Я благодарю концерн "Муз-ТВ" за предложение провести в этом году церемонию награждения. Спасибо большое за доверие, видимо, в этот раз — нет. Но придет время, и мы обязательно поработаем и наградим действительно лучших музыкантов. А пока, как говорил мой дед: "Шиш вам, а не ярмарка меда в Лужниках"», — сказал Нагиев.

Телеведущий Дмитрий Нагиев отказался вести премию «Муз-ТВ» в 2023 году. Он опубликовал видеообращение в инстаграме.

В начале марта телеведущий записал видео, на котором он бреет голову под песню «Поезд в огне» группы «Аквариум».

Спустя месяц он написал: «Может, хватит». В декабре телеведущий сказал: «Так хочется просто пожить и просто поработать. Жалко время уходит безвозвратно».

В августе стало известно, что в новом сезоне шоу «Голос 60+» Дмитрия Нагиева заменит Лариса Гузеева. В пресс-службе «Первого канала» заявили РБК, что Нагиев взял «творческую паузу».

«Несколько сезонов назад мы решили с Дмитрием Нагиевым, что после десяти лет он возьмет творческую паузу. Прошлый «Голос» как раз стал юбилейным, а значит пришло время перемен», — заявил главный продюсер музыкального и развлекательного вещания «Первого канала» Юрий Аксюта.

Сам Нагиев сказал РБК, что не будет ведущим ни в этой версии «Голос 60+!», ни в другой. «Этот сезон как минимум», — заявил он.