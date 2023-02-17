В Болгарии полиция нашла грузовик с телами 18 афганских мигрантов

Болгарская полиция обнаружила под Софией грузовую машину с телами 18 человек. Об этом сообщает местное информагенство БТА со ссылкой на МВД.

По данным ведомства, все погибшие — граждане Афганистана. Одна из жертв — мальчик 6-7 лет. Всего в грузовике, спрятанными в потайном отсеке под грузом древесины, перевозили более 50 человек, говорится в сообщении.

Причиной смерти некоторых из этих людей стало удушье, сообщил журналистам глава Национальной службы расследований Борислав Сарафов.

Еще 34 беженца выжили, их разместили в больницах и госпиталях в разных частях страны, с некоторыми общается полиция.

По версии следствия, мигранты пересекли границу с помощью лестницы, провели несколько дней в лесу около города Ямбол на юго-востоке страны, а затем сели в грузовик, в котором их позже обнаружили.

Полиция уже задержала четырех человек, включая водителя грузовика, которые могут быть причастны к гибели людей.

Болгария входит в Евросоюз, но при этом не является членом безвизовой Шенгенской зоны. Как отмечает Reuters, страну часто используют в качестве транзитный зоны на пути в сторону более богатых европейских стран.