Участница Pussy Riot Рита Флорес пропала после обыска в ее квартире в Москве

Участница Pussy Riot Рита Флорес (Маргарита Коновалова) пропала после обыска в ее квартире в Москве. Об этом «Новой газете Европа» сообщила участница Pussy Riot Ольга Борисова.
Фото: Рита Флорес / инстаграм
По словам Борисовой, сегодня утром Рита Флорес сообщила своему адвокату Даниилу Берману, что в ее квартире в Москве был обыск, что она задержана и находится в следственном отделе «Мещанский», а также что у нее отбирают телефон. С чем был связан обыск и задержание, неизвестно.
Адвокат выехал по адресу, который назвала активистка, но сотрудники следственного отдела сказали, что задержанных у них нет. Телефонный номер, с которого Рита сообщила о задержании, заблокировал контакт адвоката. Где сейчас находится Рита Флорес, другие участницы Pussy Riot не знают.
8 февраля «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что против участницы Pussy Riot Люси Штейн возбудили уголовное дело о «фейках» про российскую армию (ст. 207.3 УК). По данным собеседника издания, 27 марта 2022 года Штейн написала комментарий в твиттере. В нем она «под видом достоверной разместила заведомо ложную информацию о совершении военнослужащими Вооруженных сил РФ военных преступлений».
«Пост депутата выявила в ходе мониторинга прокуратура и направила материалы в Следственный комитет. Там уже возбудили уголовное дело по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ», — сказал источник.
Ранее о возбуждении уголовного дела против Штейн сообщал телеграм-канал Mash.