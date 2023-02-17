Участница Pussy Riot Рита Флорес пропала после обыска в ее квартире в Москве

Участница Pussy Riot Рита Флорес (Маргарита Коновалова) пропала после обыска в ее квартире в Москве. Об этом «Новой газете Европа» сообщила участница Pussy Riot Ольга Борисова.

По словам Борисовой, сегодня утром Рита Флорес сообщила своему адвокату Даниилу Берману, что в ее квартире в Москве был обыск, что она задержана и находится в следственном отделе «Мещанский», а также что у нее отбирают телефон. С чем был связан обыск и задержание, неизвестно.

Адвокат выехал по адресу, который назвала активистка, но сотрудники следственного отдела сказали, что задержанных у них нет. Телефонный номер, с которого Рита сообщила о задержании, заблокировал контакт адвоката. Где сейчас находится Рита Флорес, другие участницы Pussy Riot не знают.