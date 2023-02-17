The Guardian: «Талибан» запретил продажу противозачаточных в Кабуле и Мазари-Шарифе

Движение «Талибан»* запретило аптекам в Кабуле и Мазари-Шарифе продавать противозачаточные таблетки и инъекции. Об этом пишет The Guardian.
«Они дважды приходили в мой магазин с оружием и запрещали мне держать в продаже противозачаточные таблетки. Они регулярно проверяют все аптеки в Кабуле, и мы перестали продавать эти препараты», — рассказал владелец одного из магазинов.
Другие фармацевты в Кабуле и Мазари-Шарифе также подтвердили, что им не разрешено держать на складах противозачаточные препараты. По словам одного из продавцов, ограничения действуют с начала месяца.
Одна акушерка, чье имя не уточняется, рассказала The Guardian, что талибы несколько раз угрожали ей из-за нового запета.
«Вам запрещено идти на улицу и пропагандировать эту попытку Запада контролировать рождаемость мусульман, это ненужная работа», — сказал ей один из командиров.
Официальной информации по этому поводу нет, представитель Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Афганистане не ответил на просьбу о комментарии.
Как отмечает The Guardian, Афганистан является одной из самых опасных стран в мире для родов — каждая 14 женщина в этой стране умирает по причинам, связанным с беременностью.
Ранее «Талибан» запретил неправительственным организациям в Афганистане иметь женщин-сотрудниц.
До этого женщинам по всей стране запретили посещать частные и государственные университеты, работать по многим профессиям, а также посещать парки и спортзалы. Женщин обязали носить одежду с головы до пят в общественных местах. Девочкам запретили посещать среднюю и старшую школу.
«Талибан» 15 августа 2021 года без боя взял Кабул и объявил о полном контроле над территорией Афганистана и всеми погранпереходами.
С тех пор в отношении местных женщин планомерно вводятся запреты несмотря на то, что талибы обещали позволить им вести активный образ жизни, но с соблюдением шариата. В частности, женщинам запрещено выходить на улицу без сопровождения мужчины-родственника, а также занимать некоторые должности, включая работу в СМИ.
После прихода талибов к власти, в университетах Афганистана во время занятий стали разделять мужчин и женщин шторами.
P.S.
* организация признана террористической на территории РФ и запрещена