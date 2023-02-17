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Spiegel: в Германии арестовали сотрудника немецкой разведки. По данным следствия, он передавал ФСБ сведения о размещении в Украине HIMARS

Осенью прошлого года cотрудник Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Карстен Л. пытался передать ФСБ России данные о позициях артиллерийских и противовоздушных позиций украинской армии, пишет Der Spiegel.

По версии следствия, ФСБ поручила агенту BND через посредника Артура Э. передать максимально точные GPS-данные о местонахождении реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и IRIS-T. Маловероятно, что эта информация действительно была передана, сообщает Der Spiegel.

Карстена Л. и Артура Э. подозревают в государственной измене, они оба находятся под стражей. Их дела расследует генеральный прокурор Питер Франк.

По информации Der Spiegel, Карстен Л. был арестован в декабре, а его предполагаемого сообщника Артура Э., который, как сообщается, передал ФСБ секретные материалы BND на двух встречах в Москве, задержали в январе в аэропорту Мюнхена.

Следователи, как рассказывает издание, обнаружили у Карстена Л. «шестизначную сумму наличными». Утверждается, что Артур Э. получил конверты с деньгами от ФСБ.

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В октябре Германия передала Украине первый из четырех обещанных комплексов противовоздушной обороны IRIS-T. Канцлер Олаф Шольц анонсировал поставку IRIS-T в июле, он говорил, что это самая современная система ПВО, которая есть у Германии. РСЗО HIMARS в Украину поставляют Соединенные Штаты.

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