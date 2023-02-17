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Глава Bellingcat Грозев рассказал, что Британия не пустила его на церемонию вручения BAFTA из‑за «угрозы общественной безопасности»

Журналист-расследователь и руководитель Bellingcat Христо Грозев рассказал, что полиция Великобритании не разрешила ему и его семье посетить Лондон на вручение наград Британской академии кино (BAFTA), так как его появление на премии «представляет угрозу общественной безопасности».

«Я понимаю необходимость обеспечения общественной безопасности (хотя я не понимаю, каким образом мой сын или дочь-подросток представляют опасность для общества). Но такие моменты показывают растущую опасность для независимых журналистов по всему миру», — заявил основатель Bellingcat.

Церемония пройдет 19 февраля. Грозев принимал в создании фильма «Навальный» режиссера Дэниэла Роэра одну из ключевых ролей. Картина вошла в шорт-лист британской премии в номинации «лучший документальный фильм». Он рассказывает о том, как Грозев и соратники Алексея Навального расследовали отравление политика.

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Накануне Грозев, ранее уехавший из Австрии из-за угроз безопасности, рассказал, что российская разведка пыталась получить его личные данные.

Журналисты The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel в декабре 2020 года рассказали о том, что восемь оперативников ФСБ могут быть причастны к отравлению Навального. После этого политик опубликовал запись телефонного разговора с одним из фигурантов расследования. В ходе разговора тот фактически признался, что участвовал в операции по отравлению политика.

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