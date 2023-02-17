Глава Bellingcat Грозев рассказал, что Британия не пустила его на церемонию вручения BAFTA из‑за «угрозы общественной безопасности»

Журналист-расследователь и руководитель Bellingcat Христо Грозев рассказал, что полиция Великобритании не разрешила ему и его семье посетить Лондон на вручение наград Британской академии кино (BAFTA), так как его появление на премии «представляет угрозу общественной безопасности».

«Я понимаю необходимость обеспечения общественной безопасности (хотя я не понимаю, каким образом мой сын или дочь-подросток представляют опасность для общества). Но такие моменты показывают растущую опасность для независимых журналистов по всему миру», — заявил основатель Bellingcat.

Церемония пройдет 19 февраля. Грозев принимал в создании фильма «Навальный» режиссера Дэниэла Роэра одну из ключевых ролей. Картина вошла в шорт-лист британской премии в номинации «лучший документальный фильм». Он рассказывает о том, как Грозев и соратники Алексея Навального расследовали отравление политика.