«Би-би-си»: за последние 14 дней число подтвержденных потерь среди российской армии в пять раз превысило еженедельные цифры

С начала войны России в Украине журналисты Русской службы «Би-би-си» и «Медиазоны» установили имена 14 709 погибших российских военнослужащих.

За последние две недели журналисты вместе с командой волонтеров подсчитали имена 1679 погибших, что в пять раз больше обычных еженедельных цифр. Это может быть следствием наступления, которое Россия начала в Донбассе, отмечает «Би-би-си».

По данным издания, это самый большой прирост потерь среди российских солдат с начала войны. Большинство погибших за последние три месяца —мобилизованные, добровольцы и заключенные.

Журналисты напоминают, что собирают данные только из открытых источников, поэтому реально количество жертв «определенно еще больше».