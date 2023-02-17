«Би-би-си»: за последние 14 дней число подтвержденных потерь среди российской армии в пять раз превысило еженедельные цифры

С начала войны России в Украине журналисты Русской службы «Би-би-си» и «Медиазоны» установили имена 14 709 погибших российских военнослужащих.
За последние две недели журналисты вместе с командой волонтеров подсчитали имена 1679 погибших, что в пять раз больше обычных еженедельных цифр. Это может быть следствием наступления, которое Россия начала в Донбассе, отмечает «Би-би-си».
По данным издания, это самый большой прирост потерь среди российских солдат с начала войны. Большинство погибших за последние три месяца —мобилизованные, добровольцы и заключенные.
Журналисты напоминают, что собирают данные только из открытых источников, поэтому реально количество жертв «определенно еще больше».
Два дня назад, 15 февраля, глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал губернаторов, которые рассказывают о гибели земляков на войне, и призвал их не комментировать потери.
«При исполнении боевых задач неизбежны потери. Спецоперация на Украине не исключение. Давя сатанинскую нечисть, гибнут наши ребята. И мы будем помнить каждого из них. Но я не понимаю, когда руководители регионов трубят о количестве погибших в СВО. У меня вопрос: для чего? Пишут все в мельчайших подробностях и деталях», — написал Кадыров.