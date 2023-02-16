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В Украине погиб лейтенант, снявшийся в новогоднем обращении Путина

7 февраля на войне в Украине погиб лейтенант Юрий Шнайдер, снявшийся в новогоднем обращении президента России Владимира Путина. О смерти военного в твиттере сообщил пользователь Necro Mancer, собирающий данные о погибших. Также информацию о смерти Шнайдера «Новой газете Европа» подтвердили двое его знакомых.

Фото: новогоднее обращение Путина

Фото: новогоднее обращение Путина

Знакомый Шнайдера Григорий рассказал «Новой-Европа», что он погиб 7 февраля в районе Кременной в Луганской области. По его словам, Юрий был командиром взвода и умер от осколочных ранений.

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Жена старшины роты, в которой служил Шнайдер, сообщила, что лейтенант «закрыл собой то ли гранату, то ли мину».

По ее словам, в результате взрыва снаряда погиб, предположительно, один человек, несколько военнослужащих тяжело ранены.

Юрий Шнайдер родился в Большемуртинском районе Красноярского края. СМИ утверждают, что он окончил Рязанское воздушно-десантное командное училище, а среди военных был известен по прозвищу «Круг».

Фото: пост о гибели Шнайдера/соцсети

Фото: пост о гибели Шнайдера/соцсети

31 декабря 2022 года Владимир Путин наградил лейтенанта Юрия Шнайдера орденом Мужества «за отражение мощной атаки противника».

«В кратчайшие сроки он смог определить и подавить позиции ВСУ, а затем перевел свой отряд в наступление. Благодаря действиям Юрия Шнайдера были уничтожены вражеские штурмовики, две минометные секции и один автомобиль. В результате противник был вынужден отступить вглубь своей обороны», — утверждает телеканал «РЕН-ТВ».

После награждения Шнайдера вместе с другими военнослужащими пригласили сняться в новогоднем обращении президента.

12 января Шнайдер вернулся на передовую.

«В канун Нового года Верховный главнокомандующий наградил меня орденом Мужества. Получение данной награды […] для меня стало большой радостью в жизни. Для меня данное событие станет памятью на всю жизнь», — сказал он газете «Известия».

31 декабря Владимир Путин вместо традиционного обращения на фоне Кремля выступил в окружении военных. ТАСС утверждал, что видео было записано в штабе ЮВО в Ростове-на-Дону.

В своей ежегодной речи Путин заявил, что 2022-й год был «годом трудных, необходимых решений» и «поворотных, судьбоносных событий». Он также напомнил, что «защита Родины — священный долг», и назвал «воинов спецоперации» героями для россиян.

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Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
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