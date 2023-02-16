В Украине погиб лейтенант, снявшийся в новогоднем обращении Путина

7 февраля на войне в Украине погиб лейтенант Юрий Шнайдер, снявшийся в новогоднем обращении президента России Владимира Путина. О смерти военного в твиттере сообщил пользователь Necro Mancer, собирающий данные о погибших. Также информацию о смерти Шнайдера «Новой газете Европа» подтвердили двое его знакомых.

Знакомый Шнайдера Григорий рассказал «Новой-Европа», что он погиб 7 февраля в районе Кременной в Луганской области. По его словам, Юрий был командиром взвода и умер от осколочных ранений.

Жена старшины роты, в которой служил Шнайдер, сообщила, что лейтенант «закрыл собой то ли гранату, то ли мину».

По ее словам, в результате взрыва снаряда погиб, предположительно, один человек, несколько военнослужащих тяжело ранены.

Юрий Шнайдер родился в Большемуртинском районе Красноярского края. СМИ утверждают, что он окончил Рязанское воздушно-десантное командное училище, а среди военных был известен по прозвищу «Круг».