В Украине погиб лейтенант, снявшийся в новогоднем обращении Путина

7 февраля на войне в Украине погиб лейтенант Юрий Шнайдер, снявшийся в новогоднем обращении президента России Владимира Путина. О смерти военного в твиттере сообщил пользователь Necro Mancer, собирающий данные о погибших. Также информацию о смерти Шнайдера «Новой газете Европа» подтвердили двое его знакомых.
Фото: новогоднее обращение Путина
Знакомый Шнайдера Григорий рассказал «Новой-Европа», что он погиб 7 февраля в районе Кременной в Луганской области. По его словам, Юрий был командиром взвода и умер от осколочных ранений.
Жена старшины роты, в которой служил Шнайдер, сообщила, что лейтенант «закрыл собой то ли гранату, то ли мину».
По ее словам, в результате взрыва снаряда погиб, предположительно, один человек, несколько военнослужащих тяжело ранены.
Юрий Шнайдер родился в Большемуртинском районе Красноярского края. СМИ утверждают, что он окончил Рязанское воздушно-десантное командное училище, а среди военных был известен по прозвищу «Круг».
Фото: пост о гибели Шнайдера/соцсети
31 декабря 2022 года Владимир Путин наградил лейтенанта Юрия Шнайдера орденом Мужества «за отражение мощной атаки противника».
«В кратчайшие сроки он смог определить и подавить позиции ВСУ, а затем перевел свой отряд в наступление. Благодаря действиям Юрия Шнайдера были уничтожены вражеские штурмовики, две минометные секции и один автомобиль. В результате противник был вынужден отступить вглубь своей обороны», — утверждает телеканал «РЕН-ТВ».
После награждения Шнайдера вместе с другими военнослужащими пригласили сняться в новогоднем обращении президента.
12 января Шнайдер вернулся на передовую.
«В канун Нового года Верховный главнокомандующий наградил меня орденом Мужества. Получение данной награды […] для меня стало большой радостью в жизни. Для меня данное событие станет памятью на всю жизнь», — сказал он газете «Известия».
31 декабря Владимир Путин вместо традиционного обращения на фоне Кремля выступил в окружении военных. ТАСС утверждал, что видео было записано в штабе ЮВО в Ростове-на-Дону.
В своей ежегодной речи Путин заявил, что 2022-й год был «годом трудных, необходимых решений» и «поворотных, судьбоносных событий». Он также напомнил, что «защита Родины — священный долг», и назвал «воинов спецоперации» героями для россиян.