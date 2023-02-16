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В Петербурге обнаружили тело главного финансиста Западного военного округа

Начальницу управления финансового обеспечения Минобороны по Западному округу Марину Янкину нашли мертвой под окнами многоэтажки в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают «Фонтанка» и «Коммерсант Санкт-Петербург».

Как пишет «Коммерсант», принадлежащие Янкиной вещи обнаружили на балконе 16 этажа здания, под которым лежало тело. «Фонтанка» утверждает, что погибшая жила в этом доме

Оба издания сообщают, что в качестве основной версии произошедшего сейчас рассматривается самоубийство. Следствие уточняет подробности произошедшего.

В пресс-службе ЗВО подтвердили изданиям, что погибшая была их сотрудницей, но отказались от дальнейших комментариев. Янкиной было 58 лет.

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