В Петербурге обнаружили тело главного финансиста Западного военного округа

Начальницу управления финансового обеспечения Минобороны по Западному округу Марину Янкину нашли мертвой под окнами многоэтажки в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают «Фонтанка» и «Коммерсант Санкт-Петербург».

Как пишет «Коммерсант», принадлежащие Янкиной вещи обнаружили на балконе 16 этажа здания, под которым лежало тело. «Фонтанка» утверждает, что погибшая жила в этом доме

Оба издания сообщают, что в качестве основной версии произошедшего сейчас рассматривается самоубийство. Следствие уточняет подробности произошедшего.

В пресс-службе ЗВО подтвердили изданиям, что погибшая была их сотрудницей, но отказались от дальнейших комментариев. Янкиной было 58 лет.