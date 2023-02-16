Путин пообещал предоставить социальные гарантии бойцам ЧВК, воюющим в Украине

Российские власти рассматривают вопрос о социальной поддержке бойцов, воюющих в Украине в составе частных военных компаний (ЧВК). Об этом президент России Владимир Путин сказал в ходе разговора с уполномоченной по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

«Все: и добровольцы, и те, кто подписал контракты и проходит службу по контракту, и те, кто перешли на военную службу в рамках мобилизации — они все выполняют свой священный долг перед Родиной и перед Родиной в этом смысле все равны. Поэтому и по гарантиям всем социальным, по защитным мерам они должны быть в одинаковой ситуации», — заявил Путин.