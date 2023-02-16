GI-TOC: Россия тайно экспортирует оружие в Южный Судан несмотря на эмбарго ООН

Как минимум с 2019 года «Рособоронэкспорт» тайно переправлял оружие в Южный Судан. Об этом сообщил расследовательский проект «Настоящего Времени» и «Радио Свобода» со ссылкой на доклад Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC).

По данным расследователей, «Рособоронэкспорт» поставлял оружие через Кению. Покупателем выступала компания, связанная с высокопоставленными южносуданскими военными. Источники докладчиков в кенийской таможне и среди военных не уточнили, какое именно оружие поставляла компания.

По данным международного института SIPRI, который фиксирует сделки по продаже оружия в мире, поставки в Южный Судан не были официально зарегистрированы — из-за этого невозможно установить их объем. Последний раз Россия официально поставляла в страну боевые вертолеты в 2016 году.

При этом поставки идут вопреки оружейному эмбарго, которое ООН ввела в 2018 году из-за гражданской войны в стране. Начало поставок совпало с предполагаемым визитом главы ЧВК «Вагенра» Евгения Пригожина в Кению.

Как пишут исследователи, несмотря на участие в войне в Украине, боевики ЧВК наращивают присутствие в Африке. Сообщается, что компания действует уже на территории 12 стран: Судана, Ливии, Мали, Камеруна, Экваториальной Гвинеи, ЦАР, ДРК, Кении, Зимбабве, Мозамбика, ЮАР и Мадагаскара.