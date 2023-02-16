GI-TOC: Россия тайно экспортирует оружие в Южный Судан несмотря на эмбарго ООН

Как минимум с 2019 года «Рособоронэкспорт» тайно переправлял оружие в Южный Судан. Об этом сообщил расследовательский проект «Настоящего Времени» и «Радио Свобода» со ссылкой на доклад Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC).
По данным расследователей, «Рособоронэкспорт» поставлял оружие через Кению. Покупателем выступала компания, связанная с высокопоставленными южносуданскими военными. Источники докладчиков в кенийской таможне и среди военных не уточнили, какое именно оружие поставляла компания.
По данным международного института SIPRI, который фиксирует сделки по продаже оружия в мире, поставки в Южный Судан не были официально зарегистрированы — из-за этого невозможно установить их объем. Последний раз Россия официально поставляла в страну боевые вертолеты в 2016 году.
При этом поставки идут вопреки оружейному эмбарго, которое ООН ввела в 2018 году из-за гражданской войны в стране. Начало поставок совпало с предполагаемым визитом главы ЧВК «Вагенра» Евгения Пригожина в Кению.
Как пишут исследователи, несмотря на участие в войне в Украине, боевики ЧВК наращивают присутствие в Африке. Сообщается, что компания действует уже на территории 12 стран: Судана, Ливии, Мали, Камеруна, Экваториальной Гвинеи, ЦАР, ДРК, Кении, Зимбабве, Мозамбика, ЮАР и Мадагаскара.
Акционерное общество «Рособоронэкспорт» — единственный в России государственный посредник по экспорту и импорту товаров, технологий и услуг военного и двойного назначения. Единоличным собственником компании является корпорация «Ростех».
15 марта 2022 года «Рособоронэкспорт» был включен в санкционный список ЕС. Под ограничения попал и генеральный директор компании Александр Михеев. В тот же жень Михеев попал под санкции США. Сразу после этого власти Испании арестовали яхту «Леди Анастасия», которая предположительно принадлежит Михееву.
Ранее «Рособоронэкспорт», среди прочего, попал под санкции Японии и Канады.