Экс-начальнику карельской ИК-9 и его заместителю назначили по семь лет колонии по делу об избиении заключенного

Петрозаводский городской суд Карелии приговорил к семи годам колонии общего режима бывшего начальника карельской ИК-9 Ивана Савельева по делу об избиении заключенного, сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката потерпевшего Романа Масалева. Такой же срок назначили и заместителю Савельева Ивану Ковалеву.

Помимо этого, сотрудникам ФСИН запретили в течение трех лет после освобождения занимать должности на государственной службе. Гособвинение запрашивало для них по 8,5 года лишения свободы.

Савельева и Ковалева признали виновными по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК). Дело против них возбудили в 2019 году после того, как в соцсетях распространилось видео избиения заключенного Абдували Насруллоева в санитарной части ШИЗО (само видео было снято в 2014 году). Пострадавший говорил, что на записи «даже десяти процентов нет [от того], как они с людьми обращались».