Суд в Туле приговорил украинца к 16 годам колонии по делу о шпионаже

Тульский областной суд приговорил гражданина Украины к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже (ст. 276 УК). Об этом сообщает «Интерфакс».

По версии следствия, с января 2020 года по август 2021 года мужчина собирал в Туле составляющие гостайну сведения, чтобы потому передать их иностранному государству.

Рассмотрение этого дела началось в ноябре прошлого года, заседания проходили в закрытом режиме.

Мужчину задержали сотрудники ФСБ летом 2021 года. По версии спецслужб, «его целями были вербовочная разработка россиян и получение от них охраняемых законом сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения».