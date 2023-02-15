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Суд в Туле приговорил украинца к 16 годам колонии по делу о шпионаже

Тульский областной суд приговорил гражданина Украины к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже (ст. 276 УК). Об этом сообщает «Интерфакс».

По версии следствия, с января 2020 года по август 2021 года мужчина собирал в Туле составляющие гостайну сведения, чтобы потому передать их иностранному государству.

Рассмотрение этого дела началось в ноябре прошлого года, заседания проходили в закрытом режиме.

Мужчину задержали сотрудники ФСБ летом 2021 года. По версии спецслужб, «его целями были вербовочная разработка россиян и получение от них охраняемых законом сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения».

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