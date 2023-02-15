Российские издательства начнут выпускать пересказы запрещенных в РФ книг в обход санкций

Российский издательства «Эксмо-АСТ» и Smart Reading начнут выпускать саммари (Пересказы без прямого цитирования. — Прим. ред.) запрещенных к продаже в России зарубежных произведений в обход санкций. Об этом сообщает «Коммерсант».

В частности, в таком формате оба издательства планируют выпустить мемуары принца Гарри "Spare" («Запасной»). По такому же механизму «Эксмо-АСТ» выпустит книгу Джен Синсеро «Не ной», права на которую кончились прошлой весной и не были продлены.

«В саммари будут отражены ключевые идеи книги без использования отрывков из нее: автор саммари прочитала книгу на английском и пересказала своим языком, — пояснил “Ъ” гендиректор "Эксмо" Евгений Капьев. — Как и Smart Reading, мы опираемся на закон о цитировании».