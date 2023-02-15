logo
НовостиОбщество

Российские издательства начнут выпускать пересказы запрещенных в РФ книг в обход санкций

Российский издательства «Эксмо-АСТ» и Smart Reading начнут выпускать саммари (Пересказы без прямого цитирования. — Прим. ред.) запрещенных к продаже в России зарубежных произведений в обход санкций. Об этом сообщает «Коммерсант».

В частности, в таком формате оба издательства планируют выпустить мемуары принца Гарри "Spare" («Запасной»). По такому же механизму «Эксмо-АСТ» выпустит книгу Джен Синсеро «Не ной», права на которую кончились прошлой весной и не были продлены.

«В саммари будут отражены ключевые идеи книги без использования отрывков из нее: автор саммари прочитала книгу на английском и пересказала своим языком, — пояснил “Ъ” гендиректор "Эксмо" Евгений Капьев. — Как и Smart Reading, мы опираемся на закон о цитировании».

Читайте также

«Мы предприниматели, а не оппозиционеры»

Интервью издателя Андрея Баева: вместе со своим коллегой Алексеем Докучаевым и сервисом Bookmate они первыми из книгопечатников попали в список «иноагентов»

В группе «Эксмо-АСТ» («Эксмо», АСТ, «Бомбора» и др.) считают, что подобная практика может стать альтернативой принудительной лицензии, которая сможет «обеспечить доступность» популярных нон-фикшен-книг для россиян.

При этом не все российские издательства готовы пользоваться данным механизмом: «Может быть, официально пересказ без разрешения и не нарушает закон, но чисто по-человечески так делать не стоит», — считает главный редактор издательства Individuum Феликс Сандалов.

Издатель Ad Marginem Press Михаил Котомин также не поддерживает такой путь развития: «Мы по нему не пойдем».

На фоне войны в Украине многие зарубежные издательства, включая Penguin Random House, которому принадлежат права на мемуары принца Гарри, прекратили работу с российским рынком.

shareprint
Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
Мы используем файлы cookie.
Политика конфиденциальности.
close

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров.

Поиск...
Стать другом
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon