Производитель «Виагры» приостановил поставки препарата в Россию

Американская биофармацевтическая компания «Виатрис» заявила о приостановке поставок препарата для увеличения потенции «Виагра» в форме таблеток в Россию, сообщили «Интерфаксу» в Минпромторге.

При этом в министерстве добавили, что в России обеспечена технологическая возможность производства препаратов с таким же действующим веществом.

Активное действующее вещество «Виагры» — силденафил. Препараты на его основе выпускаются и другими компаниями. По данным госреестра лекарственных средств, в России выдали больше 40 регистрационных удостоверений на препараты с этим действующим веществом. Восемь компаний выпускают силденафил в России, и эти препараты есть в аптеках, заявили в министерстве.

В рамках госпрограммы, как уверяют в Минпромторге, был поддержан проект по организации и проведению клинических исследований препарата с силденафилом в форме таблетки. Он был зарегистрирован и регулярно вводится в гражданский оборот, добавили в Минпромторге.

По итогам трех кварталов 2022 года объем производства препаратов на основе силденафила в России увеличился на 11%, а продажи — на 15%, сообщает «Интерфакс».