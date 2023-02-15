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Производитель «Виагры» приостановил поставки препарата в Россию

Американская биофармацевтическая компания «Виатрис» заявила о приостановке поставок препарата для увеличения потенции «Виагра» в форме таблеток в Россию, сообщили «Интерфаксу» в Минпромторге.

При этом в министерстве добавили, что в России обеспечена технологическая возможность производства препаратов с таким же действующим веществом.

Активное действующее вещество «Виагры» — силденафил. Препараты на его основе выпускаются и другими компаниями. По данным госреестра лекарственных средств, в России выдали больше 40 регистрационных удостоверений на препараты с этим действующим веществом. Восемь компаний выпускают силденафил в России, и эти препараты есть в аптеках, заявили в министерстве.

В рамках госпрограммы, как уверяют в Минпромторге, был поддержан проект по организации и проведению клинических исследований препарата с силденафилом в форме таблетки. Он был зарегистрирован и регулярно вводится в гражданский оборот, добавили в Минпромторге.

По итогам трех кварталов 2022 года объем производства препаратов на основе силденафила в России увеличился на 11%, а продажи — на 15%, сообщает «Интерфакс».

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В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки товаров) заявили РБК, что в России не стоит вопрос дефицита средств для потенции из-за приостановки поставок «Виагры». Сейчас, как утверждают в центре, в России сформированы запасы таких препаратов, и их объемов достаточно, чтобы удовлетворять спрос россиян на протяжении восьми месяцев.

В 2022 году в России было продано 9,4 млн упаковок препаратов для повышения потенции на сумму 7,3 млрд рублей, уточняет РБК.

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