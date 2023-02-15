Песков: Кремль не пригласит СМИ из «недружественных стран» на послание Путина Федеральному собранию

Кремль не допустит СМИ из «недружественных стран» на послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Что касается послания, то туда будут аккредитоваться зарубежные СМИ, которые представляют дружественные страны. Зарубежные СМИ из недружественных стран мы не будем приглашать, они будут иметь возможность работать, смотря в прямом эфире трансляцию по любому каналу», — сказал он.
Владимир Путин 21 февраля выступит с посланием Федеральному собранию.
Предыдущее послание парламенту было оглашено в апреле 2021 года. В 2022 году Путин так и не обращался к Федеральному собранию, несмотря на то, что послание является конституционно необходимым.
В прошлом году году его не было из-за того, что ситуация развивалась очень динамично и было сложно «зафиксировать в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время», отмечает ТАСС.