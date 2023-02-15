Организатора «Бессмертного полка» депортировали из Эстонии за «разжигание ненависти»

Власти Эстонии аннулировали долгосрочный вид на жительство в стране Сергея Чаулина, организатора шествий «Бессмертного полка» в Эстонии и главы НКО «Российские соотечественники в Европе». Об этом говорится в пресс-релизе Департамента полиции безопасности Эстонии.

«Годами он разжигал национальную и политическую ненависть под знаменем антифашистского движения. Чаулин также возглавлял акции "Бессмертного Полка" и руководил некоммерческой организацией, проводившую раскольническую политику Кремля "Российские соотечественники в Европе". Неспровоцированная и необоснованная агрессия России против Украины, возобновившаяся 24 февраля прошлого года объясняет опасность такой деятельности», — заявили в ведомстве.

ВНЖ Чаулина аннулировали на основании эстонского Закона об иностранцах (§ 241- 1, п. 2), который предполагает такую меру в случае, если иностранец «представляет угрозу общественному порядку и государственной безопасности».

Чаулин выехал из Эстонии вечером 14 февраля. Порталу эстонской национальной телерадиовещательной корпорации ERR он сообщил, что находится в России.

«Вызвали в полицию под предлогом отдать мне портреты Бессмертного полка. Там были сотрудники КаПо (полиции — ред.). Мне предъявили обвинения на 30 страницах, забрали телефон, документы и выслали. Как был в рабочей форме, так меня и депортировали. Даже не дали возможности позвонить адвокату», — рассказал он.

В мае Эстония выслала из страны другого организатора акций «Бессмертного полка» — Алексея Есакова.