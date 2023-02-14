В США запросил убежище россиянин, назвавший себя инженером на производстве стратегических бомбардировщиков Ту-160

Российский инженер, работавший над производством стратегических бомбардировщиков Ту-160, запросил убежище в США. Об этом сообщает Yahoo News со ссылкой на несекретный отчет Службы таможенного и пограничного контроля США.

Согласно документу, мужчина вместе с семьей приехал на границу Мексики с США в декабре прошлого года. Он заявил, что работал на заводе, который производит российские стратегические бомбардировщики Ту-160, и пообещал предоставить связанную с этим секретную информацию.

По его словам, он работал инженером на заводе по производству самолетов «Туполев» в Казани и с 2018 по 2021 год занимался строительством Ту-160.

Кроме того, мужчина якобы заявил, что опасается преследования за участие в протестах в поддержку Алексея Навального.

Yahoo News отмечает, что обычно в отчетах Службы таможенного и пограничного контроля США не публикуются все персональные данные указанных в нем лиц.