logo
НовостиОбщество

В офисах «Би-би-си» в Нью-Дели и Мумбаи прошли обыски после публикации документального фильма о премьер-министре Индии

Сотрудники Департамента подоходного налога Индии провели обыски офисах «Би-би-си» в Нью-Дели и Мумбаи. Об этом сообщается на сайте медиакорпорации.

В «Би-би-си» заявили, что полностью сотрудничают с индийскими властями. «Мы надеемся, что эта ситуация разрешится как можно скорее», — говорится в заявлении.

Сотрудники налогового департамента изучают документы, связанные с коммерческой деятельностью »Би-би-си» и ее индийского подразделения, сообщает AP со ссылкой на информационное агентство Press Trust of India.

В январе «Би-би-си» выпустила документальный фильм «Индия: Вопрос Моди», посвященный премьер-министру Индии Нарендре Моди. Картина рассказывает в том числе о начале карьеры Моди и о его причастности к этническим чисткам в индийском штате Гуджарат в 2002 году.

По мнению правозащитников, обыски в офисах «Би-би-си» свзяаны с выходом этого фильма. В Гильдии редакторов Индии заявили, что действия местных властей иллюстрируют «тенденцию использования государственных органов для запугивания и преследования прессы, критикующей истеблишмент».

Читайте также

2022-й год в фотографиях

Война в Украине, Буча, пожары в России, катастрофы в Южной Корее и Индии, протесты в Казахстане

shareprint
Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
Мы используем файлы cookie.
Политика конфиденциальности.
close

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров.

Поиск...
Стать другом
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon