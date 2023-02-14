В Байконуре пообещали выплатить 260 тысяч рублей добровольцам, отправившимся на войну в Украине

Глава администрации Байконура подписал постановление, согласно которому добровольцам из числа жителей города, отправившимся на войну в Украине, будут единовременно выплачивать 260 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Постановление датировано 7 февраля. Финансирование выплат планируется осуществлять из бюджета города. Как сказано в сообщении прокуратуры комплекса «Байконур», зачисление средств будет происходить на счет российского банка в течение 20 рабочих дней после подтверждения заключения контракта.