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В Байконуре пообещали выплатить 260 тысяч рублей добровольцам, отправившимся на войну в Украине

Глава администрации Байконура подписал постановление, согласно которому добровольцам из числа жителей города, отправившимся на войну в Украине, будут единовременно выплачивать 260 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Постановление датировано 7 февраля. Финансирование выплат планируется осуществлять из бюджета города. Как сказано в сообщении прокуратуры комплекса «Байконур», зачисление средств будет происходить на счет российского банка в течение 20 рабочих дней после подтверждения заключения контракта.

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Город Байконур арендован Россией у Казахстана до 2050 года. Согласно международному соглашению от 1995 года, на период аренды город Байконур наделяется статусом, соответствующим городу федерального значения России.

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