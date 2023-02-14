Депутата горсовета Новосибирска Сергея Бойко объявили в федеральный розыск

По данным ведомства, Бойко разыскивают «по статье УК». О возбуждении уголовного дела в его отношении не сообщалось.

В 2017 году Бойко возглавил новосибирский штаб Алексея Навального. На выборах мэра Новосибирска в 2019 году Бойко занял второе место, уступив кандидату от КПРФ Анатолию Локтю. В 2020 году в составе оппозиционной коалиции «Новосибирск 2020» стал депутатом городской думы.

В ноябре 2021 году Бойко уехал из России на фоне политических репрессий против сторонников Алексея Навального и возбуждения уголовных дел в отношении бывших руководителей региональных штабов политика.

В сентябре прошлого года новосибирские депутаты призвали главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина проверить ютуб-канал Бойко на предмет «дискредитации вооруженных сил РФ».

«Он ведет пропаганду среди молодежи, не подтвержденную фактами. Это практически государственная измена! Мы хотим добиться заочного возбуждения уголовного дела за фейки. К сожалению, депутатского мандата так просто не лишить, но мы ищем пути», — заявил первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Парфенов