RU EN Новости Общество Что произошло за ночь 14 февраля. Коротко 06:00, 14 февраля 2023 Идет уже 356-й день войны России против Украины. США предупредили Украину о решающем моменте в войне с Россией , сообщает The Washington Post. По мнению источников издания, консервативно настроенные республиканцы обещали отказаться от военной поддержки Киева. Неясно также, сохранятся ли на прежнем уровне поставки оружия Украине со стороны Европы.



, сообщает The Washington Post. По мнению источников издания, консервативно настроенные республиканцы обещали отказаться от военной поддержки Киева. Неясно также, сохранятся ли на прежнем уровне поставки оружия Украине со стороны Европы. В Москве на улице Декабристов загорелся большой автосервис , сообщает ТАСС. Площадь пожара составила 1,5 тысячи кв. метров, ему был присвоен повышенный ранг сложности. В ходе тушения были спасены три человека. Рядом с горящим зданием находился Научно-исследовательский институт точных приборов, где разрабатывают космическую технику.



, сообщает ТАСС. Площадь пожара составила 1,5 тысячи кв. метров, ему был присвоен повышенный ранг сложности. В ходе тушения были спасены три человека. Рядом с горящим зданием находился Научно-исследовательский институт точных приборов, где разрабатывают космическую технику. США не могут отправить Украине ракеты ATACMS дальностью действия до 300 км из-за отсутствия излишков, пишет Politico со ссылкой на источники. Как заявили украинским чиновникам в администрации президента США, отправка таких вооружений привела бы к истощению арсеналов. Помимо этого США обеспокоены, что украинская армия могла начать наносить удары по территории России, что могло бы привести к эскалации конфликта.



пишет Politico со ссылкой на источники. Как заявили украинским чиновникам в администрации президента США, отправка таких вооружений привела бы к истощению арсеналов. Помимо этого США обеспокоены, что украинская армия могла начать наносить удары по территории России, что могло бы привести к эскалации конфликта. Группа Pussy Riot заявила об отказе от участия в фестивале в Висбадене из солидарности с украинскими артистами. По словам участницы группы Марии Алехиной, их не предупреждали о том, что на фестиваль приглашена российская оперная певица Анна Нетребко. «В равной степени никто нам не говорил о том, что нами просто пытаются заткнуть дыру, поместив вместо отказавшихся от выступления украинцев», — заявила Алехина.

Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности. Мы используем файлы cookie.

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